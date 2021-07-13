Джо Байден поддержал кубинцев, "выступающих за свободу"

Президент США Джо Байден в понедельник призвал власти Кубы прислушаться к требованиям людей и ответить на их запросы.

"Кубинцы требуют свободу от авторитарного режима, - заявил Джо Байден. - Мы призываем правительство Кубы воздержаться от насилия в его попытках заглушить голос кубинского народа". В обнародованном ранее офицальном заявлении говорится о том, что США поддерживают кубинцев, выступающих за свободу.

Многотысячные протесты, вызванные резким падением уровня жизни, дефицитом продуктов и товаров первой необходимости, повышением цен, неспособностью системы здравоохранения противостоять пандемии коронавируса, прошедшие в воскресенье во многих городах Кубы, вызвали особое внимание в США. Во Флориде, где проживают миллионны иммигрантов из Кубы, состоялись демонстрации в поддержку протестующих. Несколько законодателей призвали администрацию Байдена занять более жесткую позицию в отношении кубинских властей. "Сейчас как никогда кубинцы нуждаются в нашей поддержке в своей борьбе за свободу", - настаивает сенатор Марко Рубио. "Президент Байден, свобода на Кубе нуждается в вас. Не отлучайтесь в самоволку", - написал на своей странице в Твиттере сенатор Линдси Грэм.

По данным кубинской правозащитной организации Cubalex, более 100 участников протестов, независимых журналистов, активистов были задержаны кубинскими службами безопасности. 12 июля улицы Гаваны патрулировались усиленными нарядами полиции.

Как отмечают американские наблюдатели, кубинская стратегия администрации Байдена находится в стадии формирования. Во время предвыборной кампании Джо Байден обещал вернуться к стратегии Барака Обамы, который частично восстановил торгово-экономические отношения с Кубой, прерванные в результате экономического эмбарго, введенного в 1962 году. В президентство Дональда Трампа большая часть ограничений была восстановлена и Куба была возвращена в список стран-спонсоров терроризма. Пока запреты, введенные Трампом, остаются в силе. Противники эмбарго считают, что такие меры лишь дают основания властям Кубы для услиления репрессий, сторонники эмбарго убеждены, что торговля с Кубой укрепит авторитарный коммунистический режим.

Протесты на Кубе, по мнению экспертов, скорее всего вынудят администрацию Байдена занять более жесткую позицию в отношении кубинских властей.