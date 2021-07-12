Кубу внезапно для многих вторые сутки сотрясают крупнейшие за десятилетия массовые протесты против коммунистического правительства. Очевидно, что последней каплей, переполнившей чашу терпения кубинцев, помимо нищеты и репрессий, стала полная неспособность властей справиться с ширящейся эпидемией COVID-19.

В Гаване, Сьенфуэгосе, Камагуэе, Сантьяго-де-Куба и других городах и поселках второй день на улицы выходят десятки тысяч кубинцев, уже, очевидно, не так боящихся Коммунистической партии и вездесущих спецслужб. Популярный среди манифестантов лозунг: "Родина и жизнь!" стал явным вызовом и противопоставлением официальной идеологии и "государственно-революционному "Родина или смерть!" В последний раз антиправительственные выступления на Кубе случились в 1994 году, и тогда они были совершенно мизерными.

Нынешний президент Кубы Мигель Диас-Канель, явно шокированный происходящим, призывает всех членов КПК также выходить на улицы для предотвращения "возможного путча". Кроме того, он, разумеется, уже успел обвинить США в "подогревании обстановки в стране".

Однако пока на 11-миллионной Кубе не наблюдается таких уж массовых манифестаций коммунистов, верных режиму, который подавляет свой народ, более полувека держит его в полуголодном состоянии, жестко ограничивает свободу прессы, сажает протестующих в тюрьмы и обучает "родственный" режим Николаса Мадуро в Венесуэле мастерству пыток. Лишь один раз в Гаване 11 июля была замечена группа из примерно 300 человек, подозрительно одинаково выглядевших, скандировавших "Фидель!" и пытавшихся вступить в драку с протестующими. Позднее власти с трудом согнали на проправительственный митинг в Гаване около 4-5 тысяч своих сторонников.

В последнем докладе Human Rights Watch за 2020 год говорится, что кубинские властители продолжают преследовать своих критиков. Авторы документа приводят в пример 1800 произвольных арестов стране, о которых стало известно во внешнем мире, произошедших в период с января по август 2019 года. По данным международных правозащитных организаций, сейчас на Кубе в тюрьмах сидят не менее 300 политических заключенных. В рейтинге поддерживающей свободу прессы организации "Репортеры без границ" Куба занимает 171-е место – в списке из 179 стран. Принятый на Кубе в 2019 году "Декрет-Закон №370" угрожает штрафами и лишением свободы любому кубинцу, осмелившемуся выразить свое мнение в интернете, если власть сочтет его предосудительным.

С 11 июля тысячи кубинцев (по разным подсчетам, только в Гаване – не менее 50 тысяч человек) скандируют на улицах и площадях антиправительственные лозунги, требуя отставки президента Диас-Канеля и более решительных действий властей в борьбе с пандемией. Очень многие люди поддерживают протестующих аплодисментами и криками поддержки из окон, с террас и балконов. Демонстранты призывают обеспечить население вакцинами от коронавируса и положить конец ежедневным отключениям электричества и дефициту продовольствия и лекарств. Среди лозунгов были "Долой диктатуру!" и "Мы не боимся!". При этом на Кубе в связи с пандемией формально с 21:00 действует жесткий комендантский час.

Уже в минувшее воскресенье на улицах Гаваны появились бронеавтомобили и "технички" спецслужб, с пулеметами и вооруженными бойцами. Если в первые часы они, видимо, имели приказы не применять прямого насилия против манифестантов, то сейчас, как сообщает независимое "Радио Марти", из разных городов приходят сообщения о задержаниях и избиениях протестующих. Точной информации на этот счет, особенно из кубинских провинциальных центров, поступает, по понятным причинам (интернет на Кубе почти не развит и стопроцентно подконтролен государству), очень мало.

Находящиеся на острове журналисты Reuters во время протестов в Гаване видели, как полицейские при помощи, очевидно, офицеров контрразведки в штатском схватили и увезли около двух десятков протестующих. Полиция при этом стала применять перцовые баллончики и избила еще несколько человек, включая фотокорреспондента, работающего на Associated Press.

В другом районе Гаваны манифестанты сорвали свой гнев на пустой полицейской машине, перевернув ее, а затем забросав камнями. Многие говорят, что вышли на улицы, узнав о происходящем из соцсетей – что совершенно новое явления для государства, где мобильный интернет вообще впервые стал развиваться менее двух с половиной лет назад. К тому же 11 июля, по многим свидетельствам, он на Кубе вообще еле работал.

За последние сутки в стране было зарегистрировано рекордное число заболевших COVID-19 - около семи тысяч. Это вдвое больше, чем за последние недели. Ранее Куба отказалась от препаратов "Спутник V" и "Sinovac" из России и Китая, а также от участия в международной программе COVAX, помогающей странам с низкими доходами получать хоть какие-то вакцины. На прошлой неделе на Кубе была одобрена вакцина собственного производства "Abdala-2", о сути и принципах действия которой иностранным ученым ничего не известно.

Куба уже два года переживает все сильнее усугубляющийся экономический кризис, в котором правительство, однако, обвиняет в основном лишь санкции со стороны США и пандемию – в то время как все критике официальной Гаваны указывают на вопиющую некомпетентность правительства и жестокую косность однопартийной системы еще советского образца.

Общее сочетание действительно жестких американских санкций, неэффективности власти и пандемии почти парализовало въездной туризм на Кубе и замедлило приток других иностранных доходов – в стране, импортирующей большую часть продуктов питания, всё топливо и все нужные ресурсы для сельского хозяйства и производства.

В прошлом году кубинская экономика сократилась на 10,9 процента, а к июню 2021 года – еще на 2 процента. Возникший в результате денежный кризис привел к дефициту, который во время пандемии заставил кубинцев еще более долгими часами простаивать в очередях за товарами первой необходимости.

Свою однозначную поддержку протестующим уже выразили Соединенные Штаты. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон будет осуждать любое насилие по отношению к участникам мирных уличных акций.