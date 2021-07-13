ЕСПЧ потребовал от России законодательно признать однополые союзы

Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. В решении отмечается, что однополые партнёры должны иметь те же семейные права, что разнополые пары, при этом называть их союз "браком" не обязательно.
Решение суда выложено на сайте ЕСПЧ. Суд объединил иски трёх пар из Москвы и Липецкой области, которые с 2009 года пытались вступить в брак. ЗАГСы отказывали им, суды в России признавали отказы законными.
Судьи установили, что однополые пары не имели законодательных препятствий для совместного проживания. Но у них не было возможности признания их союза государством. Без этого однополые пары не могли получить права на участие в программах семейного жилья или софинансирования, на посещение партнёров в больнице в критических ситуаций, не имели гарантии не давать показания против близкого родственника и наследственных прав.
Сторона ответчика, российского правительства, заявила суду, что большинство россиян не поддерживают однополые браки. ЕСПЧ решил, что государство не должно опираться на общественную мораль, когда речь идёт о доступе населения к основополагающим правам на защиту частной и семейной жизни. Суд считает, что страны могут выбирать наиболее подходящую им форму регистрации однополых партнерств с учетом социального и культурного контекста.
- В 2020 году в текст российской конституции было добавлено положение, согласно которому государство и его субъекты должны защищать институт брака "как союза мужчины и женщины". В разъяснении Конституционного суда говорилось, что в такой формулировке статья не снимает с государства обязанности "принимать меры, направленные на исключение возможных ущемлений прав и законных интересов лиц по мотиву их сексуальной ориентации".
- Судьи ЕСПЧ, отмечая это положение в российской конституции, посчитали, что признание однополых союзов никак не мешает защите традиционного брака, посколько однополые союзы ничем не угрожают традиционным.
- В 2018 году российский судья в ЕСПЧ Дмитрий Дедов в особом мнении в рамках рассмотрения одного из дел высказался за легализацию однополых партнёрских отношений в России. "Юридическое признание таких партнёрских отношений может стать отправной точкой для защиты всех других потребностей, обычно возникающих между членами семьи", — было сказано в его комментарии.
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