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"Авторитарные режимы мирно не меняются". Как происходят революции и зачем они нужны

"Авторитарные режимы мирно не меняются". Как происходят революции и зачем они нужны
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"Авторитарные режимы мирно не меняются". Как происходят революции и зачем они нужны

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Как Великая Французская революция, несмотря на террор и обнищание людей стала символом свободы и равенства всех граждан. Чем революции отличаются от переворотов или мятежей. Может ли революция пройти бескровно и почему россияне боятся революции

Как Великая Французская революция, несмотря на террор, голод и обнищание людей стала символом свободы и равенства всех граждан. Чем вообще революции отличаются от переворотов или мятежей. Может ли революция пройти бескровно и почему россияне боятся революции.

Участвуют: Борис Колоницкий, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге
Илья Шаблинский, доктор юридических наук, профессор

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