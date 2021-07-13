Путин пишет. Кому? Зачем?

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Президент РФ опять выступил с концепцией "единого народа". Это такой странный народ, который состоит из двух народов, которые без ума друг от друга, но русскому народу разрешают любить украинцев, а украинский народ за его любовь к русскому преследуют, сажают и убивают. А почему? Потому что украинскому народу не повезло на правителей. Они уничтожили всю украинскую экономику и попали под влияние Запада, который заставляет их отгораживаться от России. И вот они не только отгораживаются сами, но еще и людей своих отгораживают, и в своей отгороженной от России стране затевают бойню - вот ровно с теми, которые не хотят отгораживаться. А Россия их всех любит, и "делает все, чтобы остановить братоубийственную войну", но тлетворное влияние Запада к сожалению побеждает. Так думает Путин. И так он пишет. Или кто-то за него, неважно. Главное, что от его имени. Зачем он все это пишет? Кому это адресовано? На какой эффект рассчитано?



В эфире историк Борис Соколов и политологи Александр Харебин и Станислав Бышок.