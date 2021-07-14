"Миллиарды на поддержку людоеда". Блогеры о встрече Путина и Лукашенко

Во вторник 13 июля Владимир Путин провел встречу с Александром Лукашенко, которая оказалась неожиданностью даже для корреспондентов кремлевского пула и заставила политологов гадать, что послужило причиной для незапланированных переговоров.

Пул N3

В графике Путина на эту неделю никакой встречи с Лукашенко не значилось.

Накануне, общаясь с журналистами, Песков ничего о возможности переговоров с президентом Белоруссии не говорил.

В чем экстренность встречи Путина и Лукашенко?

Станислав Белковский

Необязательные визиты в непредсказанные города - частый удел диктаторов, борющихся с клаустрофобией. И сопутствующими паническими атаками. Видимо, А. Г. Лукашенко попытается объяснить В. В. Путину, что вторжение польско-литовских войск на территорию РБ может случиться уже на днях.

В Кремле, впрочем, заявили, что встреча была запланированной.

Многие сразу предположили, что речь пойдет не только о коварстве Запада.

Переговоры длились пять часов, по их итогам никаких комментариев для прессы не последовало.

Итоги встречи, впрочем, известны: Александр Лукашенко добился заверений, что Россия предоставит ему новый кредит – видимо, в обмен на обещание, что он вернет предыдущий – и заморозит цену на поставки газа в будущем году на уровне 2021 года.

Михаил Шнейдер

Белорусский лидер Александр Лукашенко пообещал российскому коллеге выплатить кредит.

Или жениться...

Владимир Серебровский

Путин с присущей ему жёсткостью и бескомпромиссностью снова набил карманы Лукашенки деньгами. Тот сопротивлялся, но куда ему!

Заморозку цен на газ приветствовали бы и многие россияне, да и деньги, которые уйдут на поддержку режима Лукашенко, стране пригодились бы, отмечают оппозиционные комментаторы.

Николай Травкин

Вот, Александр Григорьевич, несмотря на плотный график, выкроил время для полёта в Петербург, встретился с Путиным и договорился, что цена на газ для Беларуси в 2022 г. повышаться не будет.

А от россиян никто не прилетел, с Путиным не поговорил и поэтому цены на газ в следующем году для россиян увеличатся.

Ёшкин Крот

Российское население, которому с 1 июля "Газпром" снова повысил тарифы на газ на 3%, дружно рукоплещет стоя щедрости и геополитическому гению Владимира Владимировича.

В довесок Путин также одобрил новые кредиты Лукашенко, ведь старые тот всё равно отдавать не собирается, а в России (кроме нарастающей нищеты и смертности, тяжелобольных детей, нехватки больниц, врачей, дорог и т.д.) всё равно никаких проблем больше нет…

Журналисты обратили внимание на то, что в один день с переговорами Путина и Лукашенко на официальном белорусском телеканале вышло интервью с задержанным в этой стране россиянином Егором Дудниковым.

Кирилл Шулика

Гражданин России Егор Дудников, которого сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали в Минске в мае 2021 года, заявил, что сотрудничает со следствием.

Ну это буквально та же история, что и с несчастным Протасевичем. Он пленный у усатого диктатора. Телевидение Белоруссии, как только он вернулся от Путина, показывает всему миру пленных граждан России.

Россия же в ответ дает дешевый газ и кредиты.

Национал-куколдизм.

Роман Попков

Сейчас Лукашенко в Петербурге получает от Путина льготные цены на газ и прочие ништяки (мы словно репарации Минску платим). А лукашисты тем временем показывают видосы с русским заложником.

В Беларуси тем временем продолжился разгром независимых медиа, который некоторые оппозиционные комментаторы считают частью договоренностей с Путиным.

Олег Кашин

Вот эта уверенность (что Лукашенко подчиняется Путину) поражает, конечно.

Хотя других источников денег у режима Лукашенко, очевидно, нет, свою игру он будет вести до последнего, уверены как оппозиционные, так и провластные комментаторы.

Илья Гращенков

Путин и Лукашенко говорят о совершенно разных сценариях для Белоруссии. Главная цель Лукашенко по-прежнему та же самая – получить максимально денег и затянуть процесс интеграции. Поэтому как бы батька не намекал на то, что они с Путиным связаны общей судьбой, в Крым он ехать по-прежнему не очень то хочет. Путин напротив ведёт себя уже так, как будто интеграция состоялась и Лукашенко – это такой западный полпред или даже губернатор. С ним вполне можно обсуждать как эффективнее сажать картошку и копить валютные резервы. Это, кстати, знаковый момент, что Путин демонстрирует Лукашенко свою осведомлённость его внутренними вопросами, как будто территория уже перешла под контроль России.

Однако перебарщивать тут тоже не стоит, памятуя о том, как Лукашенко говорил о невозможности полного объединения с Россией, очевидно что его вполне можно вспугнуть чересчур бойкой ревизией его активов. Поэтому, надо полагать, помощь ему в очередной раз окажут, в том числе финансовую, но также продолжат использовать ослабление его режима против него самого же. И тут самое главное, не упустить момент, так как внутри страны тоже ждут благоприятный ситуации, чтобы вновь активизировать трансфер власти.

Поэтому сценарий Лукашенко – бесконечно обещать интеграцию, но постоянно затягивать её хотя бы на день и час. Сценарий Путина – интеграция похожая на объединение, прямое следствие недавно опубликованой им статьи про дружный российский, украинский и белорусский народ.

Статью Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" в связи с переговорами упоминали многие – в день встречи Путина и Лукашенко в блогах встречались предположения, что основной темой переговоров станет именно будущая интеграция России и Беларуси.

Прикладная социопатия

Путин с Лукашенко встречаются в Петербурге, президент России почитает белорусскому коллеге вслух свою статью, опубликованную в блоге кремлин.ру.

Александр Коц

Тем временем переговоры Путина и Лукашенко идут уже более пяти часов. Обсуждают тезисы вчерашней статьи в контексте ее применения к Белоруссии?

На следующий день после переговоров обсуждение статьи Путина, начавшееся еще в понедельник, получило новый стимул: президент дал журналистам дополнительные разъяснения своих тезисов.

Глеб Павловский

Путин написал статью про то, зачем написал статью. Старик всё пишет // Владимир Путин ответил на вопросы о статье "Об историческом единстве русских и украинцев"

Кирилл Шулика

Владимиру Путину так понравилась статья про Украину, что он еще полчаса рассказывал сегодня журналистам (сидевшим на карантине), как он ее писал.

"Малая Земля". Школьники, готовьтесь!

В транскрипте встречи Путина с журналистами нашлось несколько новых цитат, заинтересовавших комментаторов. В частности, Путин снова заговорил о проекте "анти-Россия" (по словам президента, по нему сейчас "началась активная работа") и упомянул "триединство русского народа".

Николай Полозов

Подскажите, а этот разрекламированный Путиным проект "Анти-Россия" это ещё "План Даллеса" или уже "Протоколы сионских мудрецов"?

Иннокентий Буковский

Проект "Анти-Россия". Это на конкурсе названий проектов не вошло бы даже в первую пятерку!

Какой бездарь это придумал?

Откуда взялся этот термин - проект "Анти-Россия" - попытался выяснить корреспондент Би-Би-Си Илья Барабанов:

Если вы вчера, прочитав статью Путина, тоже удивились, а что же это за проект такой "анти-Россия", который он упоминает десяток раз, то специально для вас я весь вчерашний вечер копался в старых колонках и архивах ЖЖ и, вы не поверите, да: именно начитавшись их, Владимир Владимирович теперь пишет об этом как о каком-то историческом факте.

А впервые о существовании такого "масштабного проекта" в 2010 году сообщило издание "Столетие.ру" в статье "Грузию спасут фермеры из ЮАР". Там сообщалось, что проект "анти-России" в Грузии пытается осуществить Михаил Саакашвили. Но тогда эта история развития не получила и на какое-то время умерла.

Барабанов пришел к выводу, что источником термина стала колонка историка, политконсультанта и писателя-фантаста Льва Вершинина "США нужна анти-Россия. А никаких Украин не надо", опубликованная в 2012 году на сайте журнала "Однако", который издавался нынешним пресс-секретарем Роснефти Михаилом Леонтьевым.

Фиксацию Путина на этом "проекте" анализирует историк Василий Гатов:

Единственное, что заслуживает интереса в статье диктатора – вводимый им термин "план Анти-Россия" в отношении Украины.

Наличие такого плана (пусть даже в голове Путина) предполагает, что события 1991-2021 годов развивались в некоей продуманной и подготовленной логике, были кем-то описаны и далее осуществлялись хотя бы частично под контролем. Кроме того, у "плана" есть, по мнению Путина, "заказчики", которые каким-то (видимо, кровно-наследственным) образом связаны и с Речью Посполитой, и с Австро-Венгрией, и с нацистами, и с ОУН-УПА. Вот цитата:

"Неизбежно пришло время, когда концепция "Украина – не Россия" уже не устраивала. Потребовалась "анти-Россия", с чем мы никогда не смиримся. Заказчики этого проекта взяли за основу ещё старые наработки польско-австрийских идеологов создания "антимосковской Руси". И не надо никого обманывать, что это делается в интересах народа Украины. Никогда Речи Посполитой не нужна была украинская культура и тем более казачья автономия. В Австро-Венгрии исторические русские земли нещадно эксплуатировались и оставались самыми бедными. Нацистам, которым прислуживали коллаборационисты, выходцы из ОУН-УПА, нужна была не Украина, а жизненное пространство и рабы для арийских господ."

Итак: Путин обнаружил "план"; мало того, обнаружив, он сразу заметил прямую историческую связь со всем худшим, что было в истории Украины (ну, как минимум, по имперско-советскому мнению). У плана есть "заказчики", которые рассматривают Украину как (видимо) колонию, собираясь сделать с народом что-то нехорошее (ниже он объясняет, что – "распродать черноземные земли сами понимаете кому").

Учитывая, что словосочетание "план анти-Россия" имеет в интернете буквально один источник (UPD – не один, но практически все сводится к блогеру Льву Вершинину), можно заметить, что налицо стремление написать собственную теорию заговора.

Впрочем, Путин может преследовать и более практические цели, считает корреспондент "Голоса Америки" Данила Гальперович:

Мне кажется, что кроме его порочного увлечения историческими апокрифами и "заговором против России", у статьи есть конкретная цель – это выход на новую переговорную позицию по Украине с Западом, агрессивную и подгоняющую. И я думаю, он хочет оттяпать Донбасс реально, вот в течение ближайшего полугода. Вся остальная лабуда – это подведение базы под свои хотелки, как очень точно недавно Peter Pomeranzev сказал про Стратегию нацбезопасности – всего-всего наворотили для решения конкретной цели, введения повальной цензуры.

Есть, впрочем, и другое объяснение, зачем Путину потребовалось писать эту статью: его просто мучает совесть, считает историк Иван Курилла.

К старости людям свойственно оглядываться на свою жизнь. Кто-то пишет мемуары, кто-то рассказывает байки детям, кто-то ворочается по ночам от вернувшегося прошлого.

И людям свойственно оправдывать свои поступки. Любой автор исторической прозы может позавидовать способности обычного человека изобретать такой "нарратив" своей жизни, в котором он всегда поступал наилучшим образом, – а если не наилучшим, то только потому, что его обманули. Словом, люди к старости редко готовы и хотят тащить на себе груз ответственности. Есть исключения - по ним иногда можно судить о масштабе личности.

Так вот, в персональной истории нынешнего президента аннексия Крыма и "гибридная война" против Украины, –​ самый тяжелый груз. Если это ошибка или преступление, –​ то исторического размера. Именно поэтому тема российско-украинских отношений не дает ему покоя, именно поэтому надо снова и снова изобретать и объяснять такой нарратив, внутри которого все было сделано правильно.

А не для того, чтобы кого-то напугать или удивить.

У остальных комментаторов такого впечатления не возникло.

Алхас Абгаджава

Подбор эпитетов со стороны имперцев к своим отвалившимся колониям всегда примерно одинаков и зависит от степени их (имперцев) возможностей удержать или вернуть их (колонии) обратно.

Диапазон от: "недонарод", "пришельцы", "дикари", "аборигены" до: "братья", "один народ", "всегда были вместе".

Александр Рыклин

Еще, конечно, у Путина совершенно не раскрыта тема народа-богоносца... (программа пытается исправить на "народа-рогоносца". Может, не надо ей мешать?)... И тут, мне кажется, свое веское слово должен сказать патриарх... То есть объяснить пастве, что в богоносцы запишут только тех, кто любит начальство и верно ему служит... А остальные –​ адепты сатаны. Хоть русские, хоть украинцы, хоть белорусы...

Аббас Галлямов

"Мы же братские народы! Вы же без нас никто, пустое место! За что вы нас ненавидите? Отдавайте территории, которые наши общие предки вам подарили! Мы никому не позволим пересматривать историю!"

Предъявить полную внутренних противоречий претензию, оскорбиться самому и оскорбить другого в России называют геополитикой.