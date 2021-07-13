"Свист из подворотни". Отклики на статью Путина об Украине

"Визг распоясавшегося пахана" или "победный залп Кремля"? В соцсетях обсуждают статью Путина об Украине и России.

На недавней прямой линии Владимир Путин в очередной раз назвал русских и украинцев "одним народом", пообещав в скором времени опубликовать большую статью с разбором этого тезиса. Спустя две недели президент сдержал свое обещание – текст под названием "Об историческом единстве русских и украинцев" был опубликован на сайте Кремля, на русском и на украинском языках. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что приветствует решение Путина опубликовать статью на украинском и готов обсудить ее с ним.

Обосновывая свои слова, Путин фактически обращается к советским школьным учебникам 50-летней давности и источникам из школьной программы – например, к "Повести временных лет". Он отмечает, что в середине прошлого тысячелетия название "Украина" использовалось в значении слова "окраина" и утверждает, что жители Киева, левобережья Днепра, Полтавщины, Черниговщины и Запорожья считали себя частью русского православного народа. Современные попытки Украины уйти от влияния Москвы российский президент связывает с внешним давлением Запада, который "всегда стремился к подрыву нашего единства". В статье Путин вводит и употребляет целых 7 раз (!) новый термин – "анти-Россия": именно в нее, как он читает, условный "Запад" хочет превратить "братскую" Украину.

Украинская тема – одна из самых обсуждаемых в русскоязычных соцсетях на протяжении последних 7 лет, начиная с киевского Майдана, аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины. Неудивительно, что и статья Путина породила десятки дискуссий и отзывов – от восторженных до уничижительных.

Екатерина Барабаш:

Заставила себя прочитать заметку Путина, закинувшись предварительно валерьянкой. Спорить с тезисами этого результата исторической графомании нет никаких сил – не для нас написано. Пусть разбираются те, для кого сигнал послан. Но по тону, по интонации – это типичный свист из подворотни, это визг распоясавшегося пахана, решившего больше не строить из себя хорошего парня.

Сергей Смирнов:

И про статью Путина. Нет сомнений, что лично его историческая тема самого интересует и, думаю, он сам смотрит, что там написано в статье. То есть ближе к Сталину, чем к Брежневу.



Давайте начну с хорошего в статье! Там есть два довольно важных тезиса, которые слегка затерялись за всем остальным. Во-первых, Путин вообще не отрицает существование государства Украина. А исходя из написанных тезисов – должен. Но нет, вообще не отрицает.



Второй тезис – он пишет, что "Литовская Русь" могла быть основой для объединения земель. Это тоже новый постсоветский взгляд, раньше "Литва" рассматривалась исключительно как инструмент Запада, который должен был помешать объединению русских земель вокруг Москвы. Еще есть довольно резкий выпад на большевиков, но его нет смысла подробно разбирать. Скорее интересно, что он очень резкий, там почти "Ленин – инструмент германской разведки".



А вот остальная часть это буквально советский учебник: параграф "Объединение России и Украины". Даже стилистика аналогичная. Самое грустное – это упоминание семь раз проекта "анти-Россия". Именно так называется серия книг Эксмо про "план Даллеса" и прочие бредни, которые даже в газету "Завтра" не берут. Может быть с названием серии и статьей Путина – это просто совпадение? Не думаю.



Ну и конечно "во всем виноваты поляки и католичество" это вообще тезис 19 века. Чистый Достоевский с Катковым. Тогда к ним еще непременно присоединялись евреи, кажется их в статье Путина явно не хватает.

Илья Крамник:

Статья Владимира Владимировича, уважаемого, про единство народов плоха тем, что ее – с этими обоснованиями – надо было писать 30 лет назад, и, естественно, не ему. А в текущем варианте это чистый плач по прическе после гильотинирования.

Alex Kazharski:

"Я тебя уважаю как самостоятельную женщину, но счастлива ты можешь быть только со мной".

Перевод на гендерный одного историка.

Александр Шмелев:

Говорят, великий вождь северокорейского народа Ким Чен Ын написал статью, убедительно доказывающую, что северные корейцы и южные - две части двуединого корейского народа, поэтому КНДР не позволит Южной Корее находиться под внешним управлением и заставит ее присоединиться к идеям чучхе.

ПС: Я сам очень люблю историю и думаю, знаю ее примерно в 100500 раз лучше, чем Путин, однако всегда поражаюсь отсылкам к временам 500-летней давности в разговорах о текущей политике. Неужели правда есть люди, определяющие свои жизненные приоритеты на основании того, о чем - предположительно - думали их прапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрадедушки и прапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрабабушки? Реалли? Если же говорить о сегодняшнем дне, то основное различие между современными россиянами и украинцами было сформулировано еще 7 лет назад:

"Никогда мы не будем братьями,

У вас царь, у нас демократия,

У вас дома молчанье золото,

А у нас жгут коктейли Молотова".

И понятно, что для любого нормального человека эти различия гораздо важнее чем то, в каких городах 1000 лет назад княжил князь Владимир, или чего хотели казаки Богдана Хмельницкого 400 лет назад.

Сколько ни убеждай южных корейцев, что у них один народ с северными, жрать траву и умирать под ударами палок в концлагерях вряд ли кто-то из них захочет...

Отдельного внимания комментаторов удостоились слова Путина "уходите с чем пришли" – о нелегитимности территориальных приобретений Украины в ХХ веке.

Александр Морозов:

Путин написал статью, смысл которой сводится к денонсации Беловежских соглашений. Интересно, эти его статьи – они обязательны для системы образования или это просто "мнение"? Любопытно, что он – хотя и отрицает существование украинского народа, но признает право украинцев на государство. (Но почему-то – в границах СССР 1922 года). Таким образом, он предъявляет российской и мировой аудитории изощренное сумасшествие: антиукраинским аудиториям в России этот текст не дает основания отвергать украинское государство, при этом текст игнорирует и "карту Европы 1914 года", т.е. "имперскую карту". Фраза "кто с чем пришел, тот с тем и уходите" (т.е. Крым не ваш по состоянию на 1922), ставит вопрос о том, куда же должна идти Молдавия? и какова "территория Беларуси"? не говоря уже о "государственности" в Центральной Азии... В общем, все это муть и сумасшествие. Но Путин ведь настойчиво пытается всем этим фундировать современное российское государство.

Андрей Мальгин:

Докатились. Путин опубликовал статью, в которой доказывает, что нынешние границы России "необоснованны". Не только с Украиной, но и вообще со всеми бывшими союзными республиками. Если раньше он это подразумевал, то теперь говорит открытым текстом. Это очень опасно. У власти реваншист, сбросивший маску.

"Большевики, – пишет Путин, – относились к русскому народу как неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов... Поэтому произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные "подарки".... Очевидно одно: Россия фактически была ограблена".

Ссылается при этом новоявленный исследователь не на Кургиняна какого-нибудь, а на профессора А. Собчака: "Хотите создать собственное государство? Пожалуйста! Но на каких условиях? Напомню здесь оценку, которую дал один из самых ярких политических деятелей новой России, первый мэр Санкт-Петербурга А. Собчак. Как высокопрофессиональный юрист он считал, что любое решение должно быть легитимно, и потому в 1992 году высказал следующее мнение: республики-учредители Союза после того, как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза... Другими словами – уходите с тем, с чем пришли. С такой логикой трудно спорить".

Не знаю, как Собчак, но тут Путин явно лукавит. Потому что если Украина "уйдет с тем, с чем пришла в 1922 году", ей должен отойти, например, Таганрог и еще много-много чего.

Не менее опасно то, что Путин в этой статье пытается обосновать "справедливость" территориальных завоеваний СССР 1939 года, то есть раздел Польши: "...западные земли бывшей Российской империи отошли Польше. В межвоенный период польское правительство развернуло активную переселенческую политику, стремясь изменить этнический состав в "восточных кресах" – так в Польше называли территории нынешней Западной Украины, Западной Белоруссии и части Литвы. Проводилась жёсткая полонизация, местная культура и традиции подавлялись... В 1939 году земли, ранее захваченные Польшей, были возвращены в СССР". Кем возвращены? Гитлером и Сталиным? Польша, значит, захватила, а кто-то неназванный просто взял и вернул, справедливость восторжествовала.

Ну что ж. Интересно, успеют до сентября переписать и издать заново школьные учебники истории?

Не обошлись реакции на новую статью Путина и без всевозможных шуток:

Станислав Шкель:

Весь день думаю над статьёй Путина про русских и украинцев. Пришёл к следующему заключению:

Если украинцы – это ополяченные русские,

То поляки – это онемеченные украинцы.

Немцы – это романизированные готы,

Готы – это оцивилизованные гунны,

Гунны – это мигрировавшие киргизы,

Киргизы – это оказаченные китайцы,

Казахи – это советизированные татары,

Татары – это мусульманские русские,

Русские – это крещённые татары.

Я ничего не упустил?

Сергей Васильев:

Хочу попросить помощи зала. Пожаловаться. Каждый раз, когда я делал инъекцию компонента вакцины "Спутник V", выходила статья Путина. В первый раз про войну, во второй раз – про Украину. А у вас тоже так было?

(хорошо, что там только два компонента)

За шутками, однако, видны серьезные опасения: многие из прочитавших статью президента увидели в ней между строк готовность Путина и дальше пытаться принуждать Украину к "братству" силой (и не только Украину):

Николай Митрохин:

Кто в последнее время внимательный читатель статей Путина - тот я. Последнюю за занудство видимо уже никуда не взяли, разместили в итоге на сайте. Было очень скучно, но я дочитал. Краткое резюме: фейк-героиня Людмила Павлюченко, всё таки вошла благодаря популярному фильму в канон; Солженицын не зря был у автора во внештатных идеологах; крайне интересно о чем Собчак и Путин толковали между собой в 1992-м году; и в целом, это возможное последнее предупреждение Зеленскому перед следующим шагом по признанию или интеграции в РФ ОРДЛО.

А вообще широко мыслит российский президент в западном направлении. Вплоть до словацкой границы. Всякие там концепты Новороссии и Левобережья его уже не устраивают.

Сергей Абашин:

Интересно, а стремящийся к бессмертию вождь понимает, что его сегодняшняя статья с рассуждениями о "большой русской нации" является типично националистической. Причем, если принять классификацию гражданский/этнический национализмы, озвученная им версия именно этническая, так как апеллирует (точнее даже создаёт мифы) к происхождению, языку, культуре, а не гражданству. Предложенный вождём (его советниками) вид национализма считается имперским, так как он не борется с империей и не стремится отделиться от других народов, а скорее сам себя объявляет официальным/доминирующим и принуждает другие народы ассимилироваться в "большую русскую нацию". Этот вид национализма в Российской империи сформировался во второй половине 19 века и оказался провальным, рухнул сам и заодно похоронил саму империю.

Игорь Эйдман:

Насильно мил не будешь

Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Ну, история там на уровне учебника для младших школьников сталинских времён. Важнее современность. Он прямо пишет, что Украина – "наша историческая территория" и врагу мы её не отдадим. Для него захват Украины – идея фикс. Он ради этого не остановится и перед большой войной.

Все это напоминает такую историю. Живут два соседа - нормальный и дурак. Дурак, как напьется, пристает к соседу: "Почему ты меня не любишь, мы же братья практически. А то, что я у тебя огород отжал, так, ты не серчай, какие счёты между братьями". Умный сосед молчит, только на всякий случай калитку закрывает. Тогда алкаш начинает орать: "Ах ты, гад, от меня нос воротишь!". Потом хватает вилы и бросается с ними на соседа.

Но ничего у него не получится. Чем сильнее Путин будет пытаться принудить украинцев к насильственной любви, тем сильнее они будут ненавидеть его и Россию, которую он, к сожалению, представляет. Насильно мил не будешь.

Если многие "либералы" увидели в статье Путина завуалированную, но вполне серьезную угрозу Украине эскалацией насилия, то в лагере "охранителей" (возможно, именно по этой причине) новый текст российского президента предсказуемо вызвал восторг:

Андрей Перла:

Вопрос не в том, готовы ли вы согласиться с Путиным. Вопрос в том, готов ли он сам сделать из своей статьи необходимые практические выводы: а именно отобрать у "Украины" территории, которые У[краинская] советская республика получила в 1922 году. То есть Донбасс и окрестности. От Харькова до Николаева и Одессы.

Егор Холмогоров:

Главное что сделал Путин – это выбросил за борт шелуху про "три братских восточнославянских народа" и прочие советские конструкты (статья вообще белая и единонеделимская) и положил в основу идеологии и, надеюсь, практической политики, принцип единства русского народа, который, в частности, исключает рассмотрение дерусификации как внутреннего дела, исключает "суверенное право быть анти-Россией" и прочее. В общем закопаны все те смысловые ямы, который оставила советски-постсоветская риторика и сам Путин в них регулярно проваливался. Теперь у него есть смысловая шпаргалка для дальнейшего движения. И это прям очень круто.



Сегодня поднимаем бокалы!

Эти восторги не остались незамеченными в противоположном лагере:

Roman Popkov:

Вижу отзывы на "украинскую" статью Путина у наших патриотов–державников и профессиональных русских людей. Визги восторга, прыганье на пятках, победные колыхания жировых масс, распушенные бороды.

После шести-семи лет фрустрации и разочарований. Уже даже засунув от безысходности одну ногу в стан либеральной оппозиции.

Совсем пропал было русский народ, но тут победный залп сайта кремлин.ру. Государь нас слышит, государево сердце бьется в унисон с нашим.

Тотально необучаемые. Экстремальные кретины. Ничему не научились, выводов из 2014 года – ноль, накопленного опыта ноль. Вот уж действительно, могут повторить, и будут повторять эти прыжки по граблям.

Станислав Белковский:

В. А. Зеленский совершенно логично и закономерно поддерживает публикацию статьи В. В. Путина по украинскому вопросу. Эта статья всячески способствует укреплению внутриполитических позиций президента Украины. И вообще консолидации большинства украинцев на основе неприятия РФ во всех её формах и проявлениях. Путинский Кремль никогда не мог понять, что такое "мягкая сила". Вернее, всегда считал таковой исключительно коррупцию.

Вполне ожидаемым образом отреагировали на статью Путина и в самой Украине:

Денис Казанский:

Путин написал статью об Украине, которая опубликована на сайте Кремля в том числе и на украинском языке. Видимо, постепенно руководство РФ все же принимает неизбежное и начинается считаться с тем, что украинцы имеют свой язык.

Статья в основном является унылым пересказом советского учебника истории, она полна вранья и манипуляций, но больше всего мне понравился этот фрагмент:

"Хотите создать собственное государство? Пожалуйста! Но на каких условиях? Напомню здесь оценку, которую дал один из самых ярких политических деятелей новой России, первый мэр Санкт-Петербурга А. Собчак. Как высокопрофессиональный юрист он считал, что любое решение должно быть легитимно, и потому в 1992 году высказал следующее мнение: республики-учредители Союза после того, как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные территориальные приобретения – это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание".

Понятно, что таким образом Путин пытается обосновать аннексию Крыма. Вот только есть один маленький нюанс. В состав СССР Украина в 1922 году входила без Крыма, но зато с Таганрогом, Каменском, Гуково, и значительным куском современной Ростовской области (см. карту). Эта земля тогда входила в состав Донецкой губернии УССР, и была передана в состав РСФСР только в 1924 году.

И если уж "великий историк" решил вспомнить о границах 1922 года, так пусть возвращает Таганрог с Шахтами и Новошахтинском.

Ну а вообще, конечно, весь этот обиженный старческий бубнеж о том, что 30 лет назад что-то не так поделили - не имеет никакого смысла. Украина имеет международное признание в границах 1991 года. И любые территориальные претензии, выдвинутые нам сейчас - есть агрессия и фашизм.

Mustafa Nayyem:

Владимир Путин написал большую статью про Украину.

В тексте много отсылок к истории, которые, как думает автор, должны доказать нам, что не было и нет никакой Украины, украинцев и украинского языка. А если вы думаете иначе, то мы вас, провинциалов любим и такими. Потому что когда-то мы были одним народом. Просто вы были "малороссами" с "окраины", которым посчастливилось говорить и писать на нашем, древнерусском, говорит Владимир Путин.

В целом, хорошая статья. Большая. Но передайте старику, что очень его жаль, и что, на самом деле, это вовсе не статья.

А фантомные боли одержимого неудачника, который по собственной тупости и жадности потерял близкого человека (которого иногда по доброте душевной бил ногами), и теперь, чтобы хоть как-то спасти лицо и облегчить свои муки, пытается доказать себе и миру, что это не он брошенный самодур-недоучка, а тот кто ушел - глупый и неосознанный невротик.

Зачем столько текста, чтобы рассказать нам что-то о нас? Нам вообще все равно, что вы думаете о нас, нашей истории и наших реалиях. Просто живите своей жизнью, перестаньте отравлять жизнь другим и, как говорит Лесь Подервянский, [отстаньте] от нас.

Статьи он пишет.

Denys Bihunov:

Статья Путина об Украине это мрак: Представьте себе Меркель, которая на пяти листах А4 публикует статью о том, что все народы германской группы (немцы, австрийцы, швейцарцы, голландцы, шведы, норвежцы, датчане) – это немцы, а их обособленная государственность - ошибка истории и недосмотр германского руководства...

Некоторые комментаторы отметили странные особенности стиля статьи – написанной Путиным от первого лица, но со старательным избеганием местоимения "я" и со странным отказом называть украинцев по именам:

Евгений Калюков:

Странное в статье Путина. Одни люди в ней названы полными именами – Андрей Полоцкий, Дмитрий Брянский, Великий князь Московский Дмитрий Иванович, Великий князь Литовский Ольгерд, Великий князь Литовский Ягайло, Иосиф Рутский, Александр Невский, Иван Котляревский, Григорий Сковорода, Тарас Шевченко, Николай Гоголь, Иван Никитович Кожедуб, Людмила Михайловна Павличенко, Сидор Артемьевич Ковпак... Других же низводят до инициалов – Б. Хмельницкий (этого хотя бы при первом из пяти упоминаний назвали Богданом, хотя Шевченко и при втором упоминании остаётся Тарасом), П. Скоропадский, С. Петлюра, М. Грушевский, В. Ленин, Н. Хрущёв, Л. Брежнев, А. Собчак или вовсе оставляют без имён (Боброк, Мазепа, Бандера).

Вот это что? Свидетельство того, что статью писали разные люди с разным подходом? Разделение персонажей на отрицательных и положительных или приятных и неприятных лично Путину? И А. Собчак тоже?

Сергей Пархоменко:

Судя по тексту "статьи" Фараона об Украине, старцы запретили ему не одну, а две вещи: называть вслух по имени Алексея Навального, и употреблять в речи местоимение "я".

Очень противно осознавать, что родина находится в руках фанатика, переполненного суевериями и исполненного грубого обрядобесия. Языческая вера в приметы и знамения губит не только его, но и нас.

Статья о единстве украинского и русского народов – далеко не проба пера для российского президента. Год назад, например, Путин вызвал бурю эмоций своим текстом о Второй мировой войне. В соцсетях уже предлагают Владимиру Владимировичу новые темы для публицистических упражнений:

Аркадий Янковский:

Его статья "Об историческом единстве КГБ и кооператива "Озеро" была бы более достоверна и ценна!