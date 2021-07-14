Ранивший девочку полицейский приговорён к 2,5 годам колонии

Сотрудник полиции Иван Князев приговорён к 2,5 годам колонии за то, что в состоянии опьянения открыл стрельбу, в результате которой была ранена девочка. Такое решение вынес в среду Симоновский суд Москвы, передает Интерфакс.

Бывший теперь уже страж порядка не менее четырех раз выстрелил из травматического пистолета. Во время этого инцидента, произошедшего в декабре прошлого года, он был в гражданской одежде и не находился при исполнении служебных обязанностей.

Одна из пуль попала девочке в ногу, и она была госпитализирована. 13-летняя пострадавшая – дочь знакомых Князева, к которым он пришел в гости.

Ранее суд назначил Князеву три года лишения свободы условно, однако решение было отменено вышестоящей инстанцией. Дело было отправлено на повторное рассмотрение, в результате чего был вынесен новый, более жесткий приговор.