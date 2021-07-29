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Лицом к событию. Люди Путина: порочащие связи

Лицом к событию. Люди Путина: порочащие связи
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Лицом к событию. Люди Путина: порочащие связи

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Сразу несколько российских олигархов подали в суд на британское издательство, выпустившее книгу журналистки Кэтрин Бэлтон "Люди Путина". Кто-то посчитал ущербом для своей репутации тот факт, что про него написали что он сотрудничал с КГБ. А кто-то не слишком доволен, что его называют "кассиром" Путина. Репутация опять-таки страдает. Это получается стыдно - быть человеком Путина? Обсуждают бывший "путинский олигарх" Сергей Пугачев, британский журналист Андрей Остальский, журналист отдела расследований еженедельника "Собеседник" Илья Давлятчин/

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