Производители хлеба предупредили о повышении цен

Производители хлеба предупредили торговые сети о повышении с августа цен на 7-12 процентов из-за роста стоимости сырья. Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на торговую сеть "Верный" и ряд производителей хлеба.

Все виды сырья выросли в несколько раз, хотя сам хлеб — всего на один рубль год к году, рассказал президент Российского союза пекарей Алексей Лялин. Так, по его словам, например, цена на маргарин выросла на 38 процентов, на сахар - на 9 процентов, а на упаковочный материал - на 26 процентов.

Рустам Айдиев, исполнительный директор Национального союза хлебопечения, также отмечает дефицит персонала в отрасли, из-за которого производителям пришлось поднять зарплаты действующим сотрудникам.

В министерстве сельского хозяйства России заявили, что цены производителей на хлебобулочную продукцию стабильны, а за последний год отпускные цены выросли не более чем на 6 процентов, а сейчас стоимость сырья, в том числе пшеницы падает.

Кроме того, как напомнили в министерстве, действуют меры господдержки производителей для стабилизации цен на хлеб.

В конце 2020 года правительство начало предоставлять производителям по 2 рубля за килограмм хлеба. Однако, представители отрасли отметили, что в мерах поддержки не учитывается рост цен на сырье.

Как сообщал в начале марта Росстат, за год рост цен на продовольственные товары в России превысил аналогичный показатель в Евросоюзе в 7,5 раз: продовольственная инфляция в России в январе 2021 года составила 8,2 процента в годовом выражении, тогда как в странах ЕС – 1,1 процента.