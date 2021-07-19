Калви считает, что решение суда по его делу повлияет на всё бизнес-сообщество

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в последнем слове на суде заявил о невиновности всех обвиняемых по делу о растрате в банке "Восточный". Он также отметил, что решение Мещанского суда Москвы, которое рассматривает дело, может повлиять на всё российское бизнес-сообщество. Оно может станет "символом независимости и справедливости российского правосудия", - сказал Калви, обращаясь к судье.

Калви также обратил внимание, что подсудимых обвиняют в преступлении, "которого никогда не было, за которое никто из обвиняемых не получил никакой выгоды и за которое никто не понёс никакого ущерба". Основатель Baring Vostok предположил, что положительное решение суда может привести к миллиардам долларов новых инвестиций в Россию и к тысячам новых рабочих мест.



19 июля в Мещанском суде Москвы завершились прения по делу — выступили представители гособвинения и защитники подсудимых. Прокурор заявил, что считает вину подсудимых доказанной. По его словам, они действовали в составе организованной группы и организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов банком "Восточный" в пользу Первого коллекторского бюро. С учетом смягчающего обстоятельства — погашения ущерба по делу — прокурор запросил для всех подсудимых условные сроки.

Уголовное дело против Калви и его коллег по фонду Baring Vostok и банку "Восточный" было возбуждено Следственным комитетом в феврале 2019 года – после заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, поданного в ФСБ России. По версии следствия, Калви вместе с другими фигурантами растратили 2,5 млрд рублей кредитных средств, которые "Восточный" выдал аффилированному с Baring Vostok Первому коллекторскому бюро.

Калви связывал уголовное дело с корпоративным конфликтом в банке: Baring Vostok спорил за контроль над "Восточным" с компанией "Финвижн" Артема Аветисяна. В 2020 году стороны заключили мировое соглашение, а в 2021 году – продали "Восточный" Совкомбанку.