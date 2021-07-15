Майкла Калви попросили приговорить к шести годам условно

Прокуратура во время прений по делу в Мещанском районном суде Москвы запросила шесть лет лишения свободы условно для основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Всем остальным обвиняемым гособвинение также попросило условные сроки:

партнеру фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю — пять лет;

топ-менеджерам фонда Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину — пять и пять с половиной лет;

экс-гендиректору Первого коллекторского бюро Максиму Владимирову — четыре с половиной года;

экс-директору по инвестициям "Восточного" Александру Цакунову — четыре с половиной года;

экс-главе "Восточного" Алексею Кордичеву — четыре года.

Гособвинение посчитало, что они действовали в составе организованной группы. "Все являются финансистами, каждый имеет насыщенный опыт, богатый круг общения. Все подсудимые обладают организаторскими способностями, четверо подсудимых являются партнерами такой серьезной компании, как Baring Vostok", — сказал прокурор.

Уголовное дело против Калви и его коллег по фонду Baring Vostok и банку "Восточный" было возбуждено Следственным комитетом в феврале 2019 года — после заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, поданного в ФСБ России. По версии следствия, Калви вместе с другими фигурантами растратили 2,5 млрд рублей кредитных средств, которые "Восточный" выдал аффилированному с Baring Vostok Первому коллекторскому бюро.

В 2015 году кредит был погашен за счет передачи акций люксембургского фонда IFTG. Ключевым моментом дела стала стоимость акций фонда. Обвиняемые заявляли в ходе процесса, что их стоимость превышает стоимость кредита, сумма которого составляла 2,5 млрд рублей. Но заказанная следствием экспертиза показала, что акции IFTG с учетом ограничений в уставе компании стоили 254 млн рублей. Калви обращал внимание, что даже в следственной оценке эксперт указала, что стоимость финтех-компаний, в которые вложился IFTG, превышала 4 млрд рублей. Защита обвиняемых также настаивала на том, что ограничения из устава IFTG были исключены, а кредитные средства банка в итоге ушли на погашение его собственных забалансовых обязательств. При этом Первое коллекторское бюро с помощью средств Baring Vostok погасило ущерб по уголовному делу.

После заседания Майкл Калви заявил, что в ходе дела "гособвинение отказалось от допроса ключевых свидетелей и многократно протестовало против приобщения важнейших документов". "Но даже те документы, которые удалось приобщить к материалам дела, полностью доказывают нашу невиновность. Последние шесть месяцев каждый свидетель и эксперты, которые были допрошены в суде, в том числе представители банка, подтвердили, что никто из фигурантов не получил никакой выгоды, а банк, который назначен потерпевшим, не только не понес ущерба, но и был единственным бенефициаром вменяемых сделок", — сказал он.

Калви связывал уголовное дело с корпоративным конфликтом в банке: Baring Vostok спорил за контроль над "Восточным" с компанией "Финвижн" Артема Аветисяна. В 2020 году стороны заключили мировое соглашение, а в 2021 году — продали "Восточный" Совкомбанку.