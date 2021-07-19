Путин предложил маршалам и генералам служить после 70 лет 

Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, в случае принятия которого президент сможет увеличивать предельный возраст пребывания на службе военных, находящихся в звании маршала, генерала и адмирала флота.

На данный момент, согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", контракт с такими военными можно заключать только до достижения ими 70 лет. В документе, который внёс на рассмотрение депутатами Путин, новые контракты могут заключаться "на срок, установленный решением президента Российской Федерации".

Ранее Владимир Путин утвердил поправки в законодательство, согласно которым в исключительных случаях можно продлевать предельный возраст нахождения на должности чиновников после достижения ими 70 лет.

После этого президент продлил на год срок службы своего полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки, который отпраздновал семидесятилетие в конце мая.

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