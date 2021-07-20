ФСБ назвала сведения, за сбор которых могут признать "иноагентом"

Федеральная служба безопасности России составила перечень информации в области военной и военно-технической деятельности, не содержащей государственную тайну, но за сбор которой могут признать "иностранным агентом". Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

В пояснительной записке говорится, что проект приказа разработали как дополнение к закону от 30 декабря 2020 года, по которому любого человека могут признать "физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента", если он "осуществляет целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ".

Пока в список физлиц — "иностранных агентов" никого не включали.

В перечне ФСБ 61 пункт. Так, спецслужба предлагает считать такой информацией "сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки", сведения о закупках товаров и услуг для армии, дислокации и численности войск, персональные данные военнослужащих и членов их семей, данные предварительного расследования дел в ведении ФСБ и военных следственных органов.

Также под запрет на передачу за границу попали данные о работе "Роскосмоса", в том числе о развитии космической ядерной энергетики.

Летом 2020 года по делу о госизмене арестовали советника главы "Роскосмоса", бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова. Следствие считает, что в 2017 году будучи журналистом он передал чешской разведке секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Сафронов вину не признаёт.

Президент Владимир Путин дважды заявлял, что обвинения в адрес Сафронова связаны с его работой в "Роскосмосе". Однако в самой госкорпорации настаивали, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации.