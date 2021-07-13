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"Декларация прав человека и гражданина". Как идеи 200-летней давности влияют на сегодняшнюю жизнь

"Декларация прав человека и гражданина". Как идеи 200-летней давности влияют на сегодняшнюю жизнь
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"Декларация прав человека и гражданина". Как идеи 200-летней давности влияют на сегодняшнюю жизнь

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Какие статьи французской Декларации прав человека и гражданина 1789 года почти дословно повторяются в действующих международных конвенциях и законах многих стран мира, включая Конституцию России. И при чем здесь американцы

Как идеи, провозглашенные более 200 лет назад, повлияли на развитие современного общества. Насколько они актуальны сейчас. Какие статьи французской Декларации прав человека и гражданина 1789 года почти дословно повторяются в действующих международных конвенциях и законах многих стран мира, включая Конституцию России. И при чем здесь американцы.

В подкасте участвуют:
Доктор права Эссекского университета, главный редактор журнала “Закон” Александр Верещагин,
сопредседатель Московской Хельсинской Группы Дмитрий Макаров,
заместитель декана юридического факультета Финансового университета при Правительстве России ,кандидат юридических наук Алексей Иглин,
конфликтолог Глеб Труфанов,
адвокат Роман Гройсман


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