Данные Минздрава и оперштаба по заболевшим COVID-19 отличаются в 5 раз

В регистре Министерства здравоохранения России – в пять раз больше инфицированных COVID-19 граждан страны, чем указано в официальной статистике оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, следует из совместного расследования изданий "Медиазона", "Холод" и "Медуза".

Журналисты пришли к такому выводу, изучив номера сертификатов переболевших коронавирусом на портале "Госуслуг". Согласно им, к середине июля этих номеров было уже больше 29 миллионов – это значит, что Россия находится на третьем месте в мире по абсолютному числу заразившихся. При этом, по данным оперативного штаба, число заболевших россиян с начала пандемии немного превышает шесть миллионов.

Российские власти регулярно обвиняются в манипуляциях со статистикой, связанной с коронавирусной инфекцией нового типа. В июне "Медиазона" подсчитала, что смертность от пневмонии в 2020 году выросла на 140 процентов, а "от старости" – только на 20. Издание предположило, что регионы специально учитывали значительную часть смертей от коронавируса как смертность от других болезней.

В июле первый зампредседателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана в эфире радиостанции "Комсомольская правда" проговорился о реальной картине заболеваемости в городе. Из его слов становится ясно, что к началу декабря в Петербурге COVID-19 подтвердился у более чем 400 тысяч человек. В официальной статистике штаба по коронавирусу на тот момент были учтены менее 140 тысяч случаев, обратила внимание "Фонтанка".

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