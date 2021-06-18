"Медиазона": в 2020 году в 2,5 раза выросла смертность от пневмонии

Наряду со смертностью от коронавирусной инфекции в России зафиксированы десятки тысяч смертей, официально не связанных с COVID-19, подсчитала "Медиазона" на основе данных Росстата. В 2020 году смертность от пневмонии выросла на 140% по сравнению с предыдущим годом. На 20% увеличилась смертность "от старости", и на 10% — от болезней органов кровообращения. Увеличение числа смертей по этим причинам, по мнению авторов исследования, в реальности может быть связано с коронавирусом.

Чаще стали умирать от хронических заболеваний, которые обостряются на фоне COVID-19: от сахарного диабета скончалось на 25% больше, чем в 2019 году, а от воспалительных болезней центральной нервной системы — на 20,9%.

За 2020 год в России умерло почти на 400 тысяч человек больше, чем ожидалось, меньше половины этих смертей объяснялось пандемией. В некоторых регионах смертность от лёгочных заболеваний выросла в несколько раз — это регионы-лидеры по росту избыточной смертности, которую не признают коронавирусной.

В Башкирии за 2020 год умерло на 9,7 тысяч человек больше, чем обычно (рост смертности 33%). По официальным данным, от COVID-19 здесь скончалось всего 279 человек. Аналогичная ситуация в Чечне и Северной Осетии: избыточная смертность в несколько тысяч человек против сотен коронавирусных смертей.

"Данные Росстата позволяют понять, куда регионы записывали неучтенные коронавирусные смерти. Например, в Чечне рост смертей от болезней органов дыхания составил 674% (1300 против 168 в 2019 году), в Осетии — 300% (928 против 230), в Самарской области — 202% (2151 против 713). Также в этих регионах выросла и смертность от болезней системы кровообращения", — отмечается в исследовании.

Власти Москвы рассматривают возможность введения нового локдауна, но решение пока не принято, писал Forbes со ссылкой на источники, близкие к мэрии. Власти обсуждают локдаун с 20 июня для непривитых, однако точное решение будут принимать, исходя из статистики по заболевшим COVID-19, разговора с представителями бизнеса и статистики по вакцинации против COVID-19.

16 июня власти Москвы и Подмосковья обязали вакцинировать не менее 60% работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также государственных служащих.

Мэр Сергей Собянин оценил число привитых обоими компонентами вакцины в Москве в 1,5 млн человек. В процентном отношении это значительно меньше, чем в большинстве развитых стран.