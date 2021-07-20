В МИД России заявили, что успехи "Талибана" оказывают позитивную роль 

В МИД России заявили, что военные успехи исламистского движения "Талибан", признанного российскими властями террористической организацией, оказывают позитивную роль на ситуацию в Центральной Азии.

Директор Второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов пояснил, что талибы при взятии территорий на севере Афганистана "бьют и уничтожают" другие группировки, которые нацелены не на внутриафганские дела, а на Центральную Азию, Пакистан и Иран.

Таким образом, подчеркнул Кабулов, "Талибан" выступает как "позитивный фактор" с точки зрения безопасности российских центральноазиатских партнёров и союзников - в отличие, как сказал чиновник МИД, от "англосаксов", которые, по его мнению, "не воевали, а сотрудничали" с группировкой "Исламское государство", также запрещённой на территории России.

Ранее делегация "Талибана" побывала в Москве, где провела переговоры с руководителями МИД России, а после дала в столице пресс-конференцию. Представители радикального исламистского движения приехали в Россию на фоне начавшегося в Афганистане наступления "Талибана" на правительственные войска – после того, как США и их союзники по НАТО приступили к выводу из страны своих армейских контингентов.

В российском дипломатическом ведомстве заявили, что целью переговоров с "Талибаном" было укрепление стабильности в Афганистане.