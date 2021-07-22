Участница Pussy Riot Рита Флорес арестована на 15 суток

Зюзинский районный суд Москвы арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Риту Флорес (Маргариту Коновалову) по статье о неповиновении полиции. Об этом сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на адвоката "Апологии протеста" Мансура Гильманова.

Активистка признана виновной в неповиновении полиции. Она была задержана накануне вечером на выходе из своего дома. Обвинение она отрицает.

С начала лета полицейские неоднократно задерживали участников Pussy Riot и обвиняли их в неповиновении полиции. Двое членов группы — Александр Софеев и Вероника Никульшина после этого уехали из России. Кузьминых заявила, что планирует это сделать. С чем связано преследование активисты не знают.