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Участница Pussy Riot Рита Флорес арестована на 15 суток

Зюзинский районный суд Москвы арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Риту Флорес (Маргариту Коновалову) по статье о неповиновении полиции. Об этом сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на адвоката "Апологии протеста" Мансура Гильманова.

Активистка признана виновной в неповиновении полиции. Она была задержана накануне вечером на выходе из своего дома. Обвинение она отрицает.

С начала лета полицейские неоднократно задерживали участников Pussy Riot и обвиняли их в неповиновении полиции. Двое членов группы — Александр Софеев и Вероника Никульшина после этого уехали из России. Кузьминых заявила, что планирует это сделать. С чем связано преследование активисты не знают.

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