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Абсурдность фабулы. За что задерживают активистов Pussy Riot

Участники Pussy Riot Мария Алёхина, Александр Софеев и Ольга Борисова

Фотографа Дмитрия Воронцова, участника Pussy Riot Александра Софеева и режиссера Анну Кузьминых, которых 22 июня задержали в Москве, суд арестовал на 15 суток по обвинению в мелком хулиганстве. По делам еще двух участниц группы Pussy Riot – Марии Алехиной и муниципального депутата Люси Штейн – суд пока решения не вынес. Как сообщают провластные СМИ, их задержали якобы за подготовку акции, приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны. Адвокаты задержанных считают, что это является лишь формальным поводом для преследования активистов.

Софеева и Воронцова задержали в ночь на 22 июня якобы за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. По настоянию адвоката Мансура Гильманова было проведено медосвидетельствование, не подтвердившее основания для задержания. Тем не менее, по словам Гильманова, протоколы были переписаны задним числом, в них появились обвинения в мелком хулиганстве, и таким образом материалы дела были сфальсифицированы.

22 июня также была задержана Мария Алехина. Она вышла из дома, чтобы сделать прививку от коронавируса, и в этот момент ее схватили полицейскими. О прививке, по словам ее адвоката Ольги Карловой, она заранее предупредила следователя. Формальным поводом для задержания Алехиной послужили подозрения в том, что она якобы планирует акцию к годовщине начала Великой Отечественной войны. При этом Алехина находится под домашним арестом из-за так называемого "санитарного дела": власти утверждают, что 23 января, во время акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, была создана угроза распространения коронавирусной инфекции. По официальной версии следствия, часть обвиняемых по этому делу призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции.

Полиция зачищает улицы у "Матросской тишины"
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Полиция зачищает улицы у "Матросской тишины"

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Вместе с Алехиной также была задержана активистка Ольга Шалина, которая также проходит по "санитарному делу".

Одновременно с этими задержаниями, накануне в отделения полиции попали режиссер Анна Кузьминых и муниципальный депутат Люся Штейн. Суд вернул материалы ее дела для устранения недостатков в отделение МВД по району Арбат города Москвы. По протоколу, составленному в отделении, ей грозит до 15 суток ареста. Штейн – также фигурантка уголовного дела, возбужденного из-за якобы нарушения санитарно-эпидемиологических норм во время митинга 23 января. Она находится под домашним арестом и не может выходить из дома в ночное время.

Адвокат Дмитрий Захватов присутствовал при задержании Штейн. По его словам, накануне в Москве проводилась спецоперация по задержанию активистов Pussy Riot.

– В чем обвиняется депутат Люся Штейн, при задержании которой вы присутствовали?

Есть традиция – думать о том, что Pussy Riot в праздничные дни, которые встроены в путинскую мифологию, будут проводить какие-то акции

– Ей инкриминируется нарушение части 1-ой статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает ответственность за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции и любого другого органа власти. В данном случае речь идет о том, что Люся Штейн якобы не предъявила сотруднику полиции паспорт, когда он попросил это сделать. Но это только формальный предлог для ее задержания. На самом деле речь идет о том, что вчера была проведена целая полицейская спецоперация, которая включала в себя слежку за участниками группы Pussy Riot, в частности, Александром Софеевым, Анной Кузьминых и Люсей Штейн. В результате этой слежки и было установлено их местонахождения. Они все были задержаны и им инкриминируются статьи с разной степени абсурдностью фабулы обвинения.

С чем вы связываете происходящее? Почему за один день всех их задержали и вообще следили за ними?

– Дело в том, что у столичного Центра по противодействию экстремизму есть такая славная традиция – думать о том, что Pussy Riot каждые выходные и в праздничные дни, которые встроены в путинскую мифологию, будут проводить какие-то акции. И поэтому имело место превентивное задержание с целью не допустить проведение акции. Насколько мне известно, никакой акции не планировалось.

Александра Софеева, например, изначально обвиняли в том, что он находился в нетрезвом виде, в состоянии опьянения, на улице. После того, как было проведено медицинское освидетельствование, выяснилось, что количество алкоголя в его крови составляет 0,11 промилле. Чтобы было понятно, при 0,16 промилле вы имеете возможность совершенно легально садиться за руль. После этого материалы были переделаны, и ему инкриминировали мелкое хулиганство, якобы он ругался матом в общественном месте, что-то в этом роде.

– Часто ли случаются подобные ситуации, когда участников, активистов Pussy Riot задерживают вот так – за один день несколько человек?

Они хватают без объяснения причин и доставляют в отдел полиции

– Две недели назад при аналогичных обстоятельствах была задержана Вероника Никульшина. Это произошло в центре, когда она давала интервью журналистам. В руках у нее был чехол, в котором находился какой-то костюм. И поскольку активисты группы Pussy Riot постоянно находятся под наблюдением, это было интерпретировано теми людьми, которые принимают решения о задержании, так, что она планирует провести акцию. В результате ее задержали в превентивном порядке, чтобы не допустить проведение акции, о которой сотрудники думали, что она якобы планируется. На самом деле, это было не так. И такое происходит достаточно часто. Распространена тактика, в которой, если необходимо задержать какого-то политического активиста, политика или просто кого-то из сферы культуры, сотрудники полиции берут с собой нескольких сотрудников второго спецполка (есть такое специальное подразделение по борьбе с митингами, это второй спецполк Главного управления Министерства внутренних дел по городу Москва) и дают им указание, что необходимо задержать такого-то человека. Они его хватают без объяснения причин, доставляют в отдел полиции. Одновременно в данный отдел полиции с Петровки 38, Главного управления МВД России по городу Москве, направляются шаблоны рапортов, которые эти сотрудники, не читая, подписывают, и это все происходит в рамках операции. После этого на основании этих фиктивных, по сути дела, рапортов составляется административный материал. Административный материал направляется в суд, а потом, поскольку в России не сложилась независимая судебная система, результат всегда примерно один и тот же.

– Можно ли в данном случае говорить о давлении психологическом, не только, естественно, что касается дел и постоянных задержаний?

Ольга Мисик
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– Да, безусловно, в том числе, и это тоже. Я могу рассказать вам эпизод, который я услышал от Ольги Мисик, которая, как вы знаете, была осуждена к ограничению свободы всего лишь за то, что развесила плакаты на здании Люблинского суда и Генеральной прокуратуры Российской Федерации, протестуя против неправосудного решения Люблинского районного суда по делу "Нового величия". Ей открытым текстом сотрудники Центра по противодействию экстремизму говорили о том, что "если ты попадешь в этот список (имеется в виду список наиболее активных активистов), то тебя будут задерживать просто так, вне зависимости от того, сделала ты что-то или нет". То есть Центр по противодействию экстремизму ведет специальные списки политических активистов, и, соответственно, с той или иной периодичностью осуществляет в отношении них подобные карательные операции, – рассказывает адвокат Дмитрий Захватов.

16 июня суд оставил под арестом четверых обвиняемых по так называемому "санитарному делу". Срок домашнего ареста был продлен пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, а также бывшему координатору московского штаба Навального Олегу Степанову, муниципальному депутату Дмитрию Барановскому и участнице Pussy Riot Марии Алёхиной. В тот же день брату Навального Олегу, муниципальным депутатам Константину Янкаускасу и Люсе Штейн, а также Любови Соболь суд смягчил меры пресечения, заменив домашние аресты на запрет определённых действий.

Помимо пятерых задержанных в Москве 22 июня, в июне на 15 суток была арестована еще одна участница группы Pussy Riot, Вероника Никульшина – за неповиновение требованиям сотрудника полиции. Она отказалась поехать в ОВД, где у нее хотели спросить, не собирается ли она проводить акции во время чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Никульшина была одной из четырех участников акции во время финала Чемпионата мира по футболу.

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