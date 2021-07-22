Грудинин как пугало Путина

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П.Н. Грудинина уже сегодня могли выкинуть из избирательной гонки. Однако ЦИК решил подвесить его и КПРФ за все возможные органы.

"ЦИК РФ дополнительно рассмотрит вопрос, связанный с возможным владением зарубежными активами кандидатом от КПРФ на предстоящих думских выборах Павлом Грудининым, - сообщил сегодня журналистам замглавы ЦИК Николай Булаев.- Поступило заявление от Грудининой Ирины Игоревны о том, что якобы у бывшего мужа есть компания "Бронто" (в Белизе - уточняет Интерфакс).

Ну это известно, что поступило такое заявление. Вот сегодня его и должны были рассмотреть. Но отложили. Подвесили. КПРФ и Грудинин заявляют, что нет у него никаких зарубежных активов. Но тут принцип может быть простым. Не пойман - все равно вор.

Как поведет себя КПРФ, если директора совхоза имени Ленина все ж таки не подпустят к выборам в Думу? Обсуждают политологи Станислав Белковский и Аббас Галлямов.