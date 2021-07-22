Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Лицом к событию

Грудинин как пугало Путина

Грудинин как пугало Путина
Embed
Грудинин как пугало Путина

No media source currently available

0:00 0:54:58 0:00
Скачать медиафайл

Станислав Белковский и Аббас Галлямов о том, чего добьется президент РФ, гнобя своих конкурентов.

П.Н. Грудинина уже сегодня могли выкинуть из избирательной гонки. Однако ЦИК решил подвесить его и КПРФ за все возможные органы.

"ЦИК РФ дополнительно рассмотрит вопрос, связанный с возможным владением зарубежными активами кандидатом от КПРФ на предстоящих думских выборах Павлом Грудининым, - сообщил сегодня журналистам замглавы ЦИК Николай Булаев.- Поступило заявление от Грудининой Ирины Игоревны о том, что якобы у бывшего мужа есть компания "Бронто" (в Белизе - уточняет Интерфакс).

Ну это известно, что поступило такое заявление. Вот сегодня его и должны были рассмотреть. Но отложили. Подвесили. КПРФ и Грудинин заявляют, что нет у него никаких зарубежных активов. Но тут принцип может быть простым. Не пойман - все равно вор.

Как поведет себя КПРФ, если директора совхоза имени Ленина все ж таки не подпустят к выборам в Думу? Обсуждают политологи Станислав Белковский и Аббас Галлямов.

АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG