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"Художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков и польский режиссер спектакля «Первый хлеб» Бениамин Коц обязаны принести публичные извинения, а Лия Ахеджакова, сыгравшая главную роль в спектакле, должна быть лишена звания Народной артистки Российской Федерации" - требует Ильдар Резапов, председатель движения "Ветераны России". Там море оскорбленных "ветеранских" петиций после первого премьерного показа спектакля. Требуют увольнений, извинений, и коррекции текста. Сегодня второй показ. Наш корреспондент Артур Давлетшин будет в зале. Он выйдет с нами на связь. Не исключено что постановку попытаются сорвать. Попытаются отомстить артистам за текст пьесы екатеринбургского драматурга, написанный еще 4 года назад и тепло принятый во многих театральных коллективах. Что благоприятствует мракобесному климату, что удобряет его почву? В гостях журналист Екатерина Барабаш и режисcер Владимир Прудкин.