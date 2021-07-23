Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал межгосударственную жалобу России к Украине. Она была подана на основании 33 статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

ЕСПЧ отказал в срочных обеспечительных мерах, о которых просили российские власти. Россия требовала немедленно обязать Украину перестать блокировать поступление пресной воды в аннексированный Крым и прекратить дискриминацию языковых и национальных меньшинств.

Суд отказал в принятии срочных обеспечительных мер, объяснив это "отсутствием реального риска нанесения непоправимого ущерба основному праву".

О том, что Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины стало известно 22 июля. Об этом сообщила Генпрокуратура. Это первая в истории межгосударственная жалоба России против Украины, которая подана российскими властями в ЕСПЧ. В сообщении ведомства говорится, что такие действия призваны "привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями".