Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину

Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины. Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, в списке претензий десять пунктов:

Гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе и во время проведения операции в Донбассе;

"практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих" путем запрета работы СМИ и журналистов;

дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы;

дискриминация российского бизнеса;

гибель людей и уничтожение имущества "в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации";

лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти;

блокирование Северо-Крымского канала "как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова";

нападения на дипломатические представительства России;

крушение самолета "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014 года "вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий";

"отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений".

В Генпрокуратуре отметили, что жалоба "Россия против Украины" — это первая в истории России межгосударственная жалоба, которая подана российскими властями в европейский суд. Подача жалобы призвана "привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями". Например, указывает Генпрокуратура, власти Украины на протяжении семи лет "поощряли и покрывали" действия националистов и "националистический террор", обернувшийся войной в Донбассе.

В части, касающейся крушения рейса MH17, Генпрокуратура также утверждает, что всю ответственность за случившееся несет Киев. "Украина в полной мере несет ответственность за гибель пассажиров и членов экипажа авиалайнера "Боинг-777" авиакомпании "Малайзийские авиалинии", выполнявшего рейс MH17 17.07.2014, а также причинение страданий родственникам погибших, поскольку ею совершено серьезное нарушение статьи 2 Конвенции (право на жизнь) в материальном и процессуальном аспектах, статьи 3 Конвенции (запрещение пыток) в процессуальном аспекте в связи с непринятием мер по закрытию своего воздушного пространства. Государство-ответчик не провело независимого и эффективного расследования обстоятельств незакрытия ответственными должностными лицами воздушного пространства. Украиной представляются сфабрикованные доказательства с целью переложить свою вину за эту авиакатастрофу на Россию", — говорится в приложении к пресс-релизу.

Украина неоднократно пользовалась механизмом межгосударственных жалоб, предусмотренным ст. 33 Европейской конвенции о правах человека. Жалобы Украина начала подавать еще в 2014 году, они касались событий в Донбассе, в частности крушения Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в июле 2014 года, вхождения Крыма в состав России и инцидента с украинскими судами в Керченском проливе в 2018 году. Последняя из них на настоящий момент, девятая в списке, — жалоба на "административную практику целенаправленных убийств предполагаемых противников Российской Федерации" на территории страны и за ее пределами. Ее в ЕСПЧ Киев направил в феврале 2021 года. Рассмотрение жалоб еще продолжается, но часть обвинений в адрес России судьи сочли частично приемлемыми.

Дело о крушении рейса MH17 в 2014 году рассматривается в суде в Нидерландах, материалы к нему готовила международная следственная группа. Слушания по существу там начались в июне этого года. По итогам нескольких лет работы следователи пришли к выводу, что Boeing 777 был сбит зенитной ракетой, запущенной с территории, подконтрольной ополченцам, из ЗРК "Бук" российского происхождения.

По делу о крушении самолета проходят бывший глава разведки самопровозглашенной ДНР Сергей Дубинский, экс-заместитель главы разведки Олег Пулатов, экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и ополченец Леонид Харченко. Россия неоднократно заявляла о несогласии с версией крушения, предлагаемой следователями.