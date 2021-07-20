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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Черное море и Третья мировая

Дороги к свободе. Черное море и Третья мировая
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Дороги к свободе. Черное море и Третья мировая

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Инциденты в Черном море и учения Си Бриз 2021 как новые поводы для конфронтации России с Западом и Украиной. Собеседники Виталия Портникова - Михаил Самусь, украинский военный эксперт и Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт, специалист в области проблем международной безопасности.

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