Блогер, по заявлению которого судили Навального, регистрирует права на "Прекрасную Россию будущего"

В Роспатент поданы заявки на регистрацию товарного знака "Прекрасная Россия будущего" и аббревиатуры этого словосочетания - ПРБ, которые активно использовали в своей агитации оппозиционер Алексей Навальный и его соратники. При этом, согласно документам, обе заявки подал блогер Илья Ремесло, по заявлению которого на Навального было возбуждено уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

В беседе с изданием "Открытые медиа" Ремесло заявил, что намерен использовать словосочетание "Прекрасная Россия будущего" в общественной деятельности. "В него должен вкладываться несколько иной смысл, чем тот, который вкладывается сейчас", - заявил блогер.

"Открытые медиа" отмечаю, что если Роспатент одобрит заявку, Ремесло сможет использовать товарный знак для широчайшего круга товаров и услуг - от маркетинга до работы парка аттракционов.

Ранее стало известно, что права на товарный знак "Умное голосование", который с виду полностью идентичен знаку одноимённого проекта Алексея Навального, регистрирует компания "Вулинтертрейд" из Ставропольского края, занимающаяся торговлей овечьей шерстью.