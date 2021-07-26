Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Блогер, по заявлению которого судили Навального, регистрирует права на "Прекрасную Россию будущего"

Алексей Навальный с соратниками, март 2019 года

В Роспатент поданы заявки на регистрацию товарного знака "Прекрасная Россия будущего" и аббревиатуры этого словосочетания - ПРБ, которые активно использовали в своей агитации оппозиционер Алексей Навальный и его соратники. При этом, согласно документам, обе заявки подал блогер Илья Ремесло, по заявлению которого на Навального было возбуждено уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

В беседе с изданием "Открытые медиа" Ремесло заявил, что намерен использовать словосочетание "Прекрасная Россия будущего" в общественной деятельности. "В него должен вкладываться несколько иной смысл, чем тот, который вкладывается сейчас", - заявил блогер.

"Открытые медиа" отмечаю, что если Роспатент одобрит заявку, Ремесло сможет использовать товарный знак для широчайшего круга товаров и услуг - от маркетинга до работы парка аттракционов.

Ранее стало известно, что права на товарный знак "Умное голосование", который с виду полностью идентичен знаку одноимённого проекта Алексея Навального, регистрирует компания "Вулинтертрейд" из Ставропольского края, занимающаяся торговлей овечьей шерстью.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG