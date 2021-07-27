Власти Казахстана потребовали от издания "Медиазона. Центральная Азия" удалить изображение мурала с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, где ему пририсовали клоунский нос, сообщает редакция. Изображение появилось на уличном арте в Алма-Ате.

Слева на граффити была видна надпись ‘Uly Dala Ury’, что в переводе с казахского значит “вор великой степи”. Так активисты обыграли созвучную фразу “сын великой степи” — ‘Uly Dala Uly’. В тот же день мурал закрасили.

В сообщении министерства информации редакции напомнили об уголовной ответственности по статье о публичном оскорблении посягательстве на честь и достоинство Нурсултана Назарбаева. Максимальное наказание по ней — до трёх лет лишения свободы.

Редакция не стала удалять изображение, но затемнила картинку так, что на ней нельзя узнать лицо Назарбаева, а видно только очертания клоунского лица.