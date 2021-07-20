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Что хотел сказать автор? Как защищают интеллектуальную собственность

Что хотел сказать автор? Как защищают интеллектуальную собственность
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Что хотел сказать автор? Как защищают интеллектуальную собственность

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Когда и для чего решили защищать интеллектуальную собственность. Что это вообще такое. Правда ли использование торрентов - это воровство. И при чем здесь амурские тигры и розмарин

Когда и для чего решили защищать интеллектуальную собственность. Что это вообще такое. Правда ли использование торрентов - это воровство. И при чем здесь амурские тигры и розмарин.

В подкасте участвуют:
доктор юридических наук, специалист в области информационного права и
интеллектуальной собственности. Основательница компании IREG Галина Добрякова,

адвокат межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы филиала адвокатской конторы №7 Мария Кочеткова,

управляющий партнёр юридической компании RDG Lex Эдуард Дмитриев

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