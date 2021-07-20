Что хотел сказать автор? Как защищают интеллектуальную собственность

Когда и для чего решили защищать интеллектуальную собственность. Что это вообще такое. Правда ли использование торрентов - это воровство. И при чем здесь амурские тигры и розмарин.
В подкасте участвуют:
доктор юридических наук, специалист в области информационного права и
интеллектуальной собственности. Основательница компании IREG Галина Добрякова,
адвокат межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы филиала адвокатской конторы №7 Мария Кочеткова,
управляющий партнёр юридической компании RDG Lex Эдуард Дмитриев
В подкасте участвуют:
доктор юридических наук, специалист в области информационного права и
интеллектуальной собственности. Основательница компании IREG Галина Добрякова,
адвокат межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы филиала адвокатской конторы №7 Мария Кочеткова,
управляющий партнёр юридической компании RDG Lex Эдуард Дмитриев