Что хотел сказать автор? Как защищают интеллектуальную собственность

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Когда и для чего решили защищать интеллектуальную собственность. Что это вообще такое. Правда ли использование торрентов - это воровство. И при чем здесь амурские тигры и розмарин.



В подкасте участвуют:

доктор юридических наук, специалист в области информационного права и

интеллектуальной собственности. Основательница компании IREG Галина Добрякова,



адвокат межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы филиала адвокатской конторы №7 Мария Кочеткова,



управляющий партнёр юридической компании RDG Lex Эдуард Дмитриев

