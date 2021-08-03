Время Свободы: "Самоубийство - последняя версия". Гибель главы "Белорусского дома в Украине"

Любовь Соболь осуждена по "санитарному" делу***На окраине Киева найден повешенным глава общественной организации «Белорусский дом в Украине» Виталий Шишов***Международный олимпийский комитет начал официальное расследование скандала вокруг белорусской спортсменки Кристины Тимановской