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Лицом к событию. Как сделать Путина к 2024 году "хромой уткой"?

Лицом к событию. Как сделать Путина к 2024 году "хромой уткой"?
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Лицом к событию. Как сделать Путина к 2024 году "хромой уткой"?

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Кремль старательно выжигает политическое поле России так, как будто на голосовании 19 сентября решается судьба страны и лично В.В. Путина. Ситуацию анализируем с политиком и экономистом Владимиром Миловым. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/proishodit-li-stabilizatsiya-sistemy-putina/31392773.html

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