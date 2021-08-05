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Лицом к событию. Абдулов в драке с "желтой" прессой

Лицом к событию. Абдулов в драке с "желтой" прессой
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Лицом к событию. Абдулов в драке с "желтой" прессой

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Сейчас всякого рода ужесточения поставлены на поток. Без разговорчиков. В этом отличие сегодняшнего дня от вчерашнего. Тогда еще разговорчики были. Тогда вокруг запретов все ж таки шли дискуссии. Одну такую мы вам сейчас напомним. В ней принимал участие сам Александр Абдулов, а также Елена Ямпольская, которая тогда была еще журналистом, а не депутатом, был главный редактор "желтой" газеты "Жизнь" Тимур Мардер, и был директор центра права СМИ Андрей Рихтер.

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