Лицом к событию. Абдулов в драке с "желтой" прессой

Сейчас всякого рода ужесточения поставлены на поток. Без разговорчиков. В этом отличие сегодняшнего дня от вчерашнего. Тогда еще разговорчики были. Тогда вокруг запретов все ж таки шли дискуссии. Одну такую мы вам сейчас напомним. В ней принимал участие сам Александр Абдулов, а также Елена Ямпольская, которая тогда была еще журналистом, а не депутатом, был главный редактор "желтой" газеты "Жизнь" Тимур Мардер, и был директор центра права СМИ Андрей Рихтер.