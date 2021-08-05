Время Свободы: Сугубо секретные. Политические суды в Москве и Минске

Прекратили работу обвиненные в связях с нежелательными организациями «Открытые медиа», «Правозащита Открытки» и «МБХ-медиа»***Решение о признании в России экстремистскими структур, связанных с политиком Алексеем Навальным, вступило в силу***В Минске в обстановке секретности проходит суд на Марией Колесниковой и Максимом Знаком***Число россиян, поддерживающих идею возведения памятника Иосифу Сталину за последние 10 лет увеличилось вдвое