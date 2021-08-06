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Лицом к событию. "Душат границы, без визы нельзя..."

Лицом к событию. "Душат границы, без визы нельзя..."
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Лицом к событию. "Душат границы, без визы нельзя..."

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Олег Газманов в дискуссии о своей песне "Сделан в СССР". В передаче также участвовали журналисты - эстонский Игорь Тарло, украинский - Мария Старожицкая, российский - Зоя Ерошок. Эфир от 15 апреля 2005 года.

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