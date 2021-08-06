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Время Свободы: "Инвестиционный климат Кремль не беспокоит""

Время Свободы: "Инвестиционный климат Кремль не беспокоит""
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Время Свободы: "Инвестиционный климат Кремль не беспокоит""

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Майкл Калви признан виновным по делу о растрате в банке «Восточный»***Участник акции в поддержку Алексея Навального Николай Девятый приговорен к 4,5 годам колонии, несмотря на признание вины*** Литва обвинила Александра Лукашенко в личном участии в планировании убийства нелегала из Ирака***Губернатору штат Нью-Йорк грозит импичмент из-за обвинений в сексуальных домогательствах

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