Музыка на Свободе. Когда Деревья были большими. Артемий Троицкий привечает кислотный фолк

Староанглийская группа Trees, основоположники акустического направления под названием "британский кислотный фолк" – существовал, оказывается, и такой. И вот к такой музыке вернулась популярность. Рок-критик Артемий Троицкий умело классифицирует, кто что пел и кто на чём играл полвека назад, попутно объясняя, зачем и почему.