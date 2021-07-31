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Музыка на Свободе
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Музыка на Свободе

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live Музыка на Свободе. Когда Деревья были большими. Артемий Троицкий привечает кислотный фолк

Музыка на Свободе. Когда Деревья были большими. Артемий Троицкий привечает кислотный фолк
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Музыка на Свободе. Когда Деревья были большими. Артемий Троицкий привечает кислотный фолк

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Староанглийская группа Trees, основоположники акустического направления под названием "британский кислотный фолк" – существовал, оказывается, и такой. И вот к такой музыке вернулась популярность. Рок-критик Артемий Троицкий умело классифицирует, кто что пел и кто на чём играл полвека назад, попутно объясняя, зачем и почему.

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