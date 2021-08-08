Поверх барьеров с Иваном Толстым. Загадочный мистер Соловьев

В первой части - "Обреченные: Кружки и салоны советской эпохи". Писательница и исследовательница литературного быта 1920-30 годов Наталья Громова рассказывает о притягательности писательских предвоенных кружков и гибельности их для участников этих салонов. Во второй части - "Загадочный мистер Соловьев". Разговор о Михаиле Голубовском-Боброве-Соловьеве, писателе второй волны эмиграции, биография которого столь же непрозрачна, сколь и интригующа. Собеседник - историк Михаил Талалай.