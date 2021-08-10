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Лицом к событию. Шоу на вышибание

Лицом к событию. Шоу на вышибание
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Лицом к событию. Шоу на вышибание

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Кремль играет в "Чапаева" с неприятными ему кандидатами в Думу. Какие шансы у тех "медийных" лиц, которые не от власти, но которых все ж таки подпустили к последней линии выборов? А какие шансы у тех, кто впрямую от власти? В студии политический аналитик Станислав Белковский и телевизионный обозреватель Александр Мельман.

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