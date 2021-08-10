Кремль играет в "Чапаева" с неприятными ему кандидатами в Думу. Какие шансы у тех "медийных" лиц, которые не от власти, но которых все ж таки подпустили к последней линии выборов? А какие шансы у тех, кто впрямую от власти? В студии политический аналитик Станислав Белковский и телевизионный обозреватель Александр Мельман.
Другие материалы
-
10 августа 2021
Лицом к событию. Шоу на вышибание
-
06 августа 2021
Лицом к событию. "Душат границы, без визы нельзя..."
-
05 августа 2021
Лицом к событию. Абдулов в драке с "желтой" прессой
-
04 августа 2021
Лицом к событию. Как сделать Путина к 2024 году "хромой уткой"?
-
-
02 августа 2021
Лицом к событию. Историческая ВЧК