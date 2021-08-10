Время Свободы: "Кремль ведет войну без правил. И даже без понятий"

Кремль любыми путями пытается устранить конкурентов «Единой России» на выборах в Думу – уверен политик Лев Шлосберг***В годовщину президентских выборов в Беларуси Александр Лукашенко 8 часов общался с политиками, силовиками и журналистами***Талибы захватывают один за другим административные центры провинций Афганистана