Лицом к событию. Диктатуры пугают войной

В чем состоят сегодня задачи Кремля в диалоге с Белым домом? Что меняет в мире вывод американских войск из Афганистана? В каком положении по отношению к режиму Лукашенко через год после начала протестов в Белоруссии оказался Владимир Путин? Обсуждаем с аналитиком и политологом Андреем Пионтковским. Участвует американист Андрей Кортунов. Ведет передачу Михаил Соколов.