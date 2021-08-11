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Лицом к событию. Диктатуры пугают войной

Лицом к событию. Диктатуры пугают войной
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Лицом к событию. Диктатуры пугают войной

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В чем состоят сегодня задачи Кремля в диалоге с Белым домом? Что меняет в мире вывод американских войск из Афганистана? В каком положении по отношению к режиму Лукашенко через год после начала протестов в Белоруссии оказался Владимир Путин? Обсуждаем с аналитиком и политологом Андреем Пионтковским. Участвует американист Андрей Кортунов. Ведет передачу Михаил Соколов.

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