Лицом к событию. Бесогон в армии

О воспитателях патриотизма - народный артист России Лев Прыгунов и аналитик фонда Карнеги Андрей Колесников.
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