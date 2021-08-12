Время Свободы: "Шойгу годится для ресторана, но не для ЗАГСа"

Отклонена апелляция на административный арест стендап-комика Идраку Мирзализаде***Чемпион мира по кикбоксингу из Беларуси Алексей Кудин приговорен к двум с половиной годам колонии***Сергей Шойгу усилил публичную активность перед выборами в Думу***Последствия разлива нефти под Новороссийском гораздо более серьезны, чем считалось раньше***Жителей Туркмении заставляют клясться, что они не будут использовать серверы VPN.