Модуль "Наука" пристыковался к МКС несмотря на проблемы с двигателями

Российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" пристыковался к Международной космической станции на высоте орбиты чуть больше 400 километров. Трансляцию вёл в прямом эфире YouTube-канал "Роскосмос-ТВ".

Модуль, который присоединился к российскому сегменту МКС, был выведен в космос 21 июля. Вывод на целевую орбиту был осложнён проблемами с незапустившимися двигателями и нераскрывшейся антенной для стыковки "Курс".

После длительных работ специалистам Роскосмоса удалось восстановить работу маршевых двигателей модуля и дважды поднять орбиту с их помощью, и починить антенну с земли.

"Наука" — один из главных долгостроев в российской космонавтике. Модуль был построен в середине 90-х годов как наземный дублёр оплаченного Соединёнными штатами модуля "Заря", запущенного на орбиту в 1998 году.

Позднее дублёра решено было переделать в космическую лабораторию, финансирование на первоначальном этапе предполагалось найти у у американской корпорации Boeing. До её стыковки к МКС у космонавтов российского сегмента фактически не было места для проведения научных экспериментов, в то время как к станции пристыкованы американский, европейский и японский научные модули.

Первоначально предполагалась, что "Наука" пристыкуется к МКС в 2007 — 2009 году. Позднее запуск был отложен на 2012 год. Позже — на 2014. В 2017 году, после обнаружения в топливных баках металлической стружки, проект находился под угрозой закрытия.

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У специалистов были опасения, что топлива в 20-тонном модуле хватит только на одну попытку присоединиться к МКС в четверг (глава Роскосмоса это отрицал). Однако стыковка в четверг прошла в запланированное время и без происшествий.