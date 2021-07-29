Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить постановку московского театра "Современнник" на предмет оскорбления ветеранов.

Как сказано в официальном заявлении СК, поводом для проверки стали "обращениями представителей общественности и публикации в СМИ", а "негативная реакция общественности вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей актёры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны".

"Вопросы защиты прав ветеранов, а также памяти поколения Великой Отечественной войны являются важной составляющей деятельности СК России", – подчёркивается в заявлении ведомства.

Название спектакля в пресс-релизе Следственного комитета не указано, однако СМИ предполагают, что речь идёт о постановке "Первый хлеб" польского режиссёра Бениамина Коца по пьесе Рината Ташимова. Главную роль в постановке исполняет Лия Ахеджакова.

Ранее общественная организация "Офицеры России" обращалась с требованием проверить спектакль в Генпрокуратуру, а прокремлёвское движение SERB пыталось сорвать показ "Первого хлеба".

Закон об "оскорблении ветеранов" подписал в апреле этого года Владимир Путин. Согласно документу, за публичное оскорбление ветерана Великой Отечественной войны предусматривается уголовное наказание сроком до пяти лет лишения свободы. Президент ввёл и административную ответственность за это правонарушение. В том случае, если в действиях нарушителя не найдено состава уголовного преступления, его могут оштрафовать на сумму до 5 миллионов рублей.