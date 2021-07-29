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Бастрыкин поручил проверить театр "Современник" на оскорбление ветеранов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить постановку московского театра "Современнник" на предмет оскорбления ветеранов.

Как сказано в официальном заявлении СК, поводом для проверки стали "обращениями представителей общественности и публикации в СМИ", а "негативная реакция общественности вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей актёры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны".

"Вопросы защиты прав ветеранов, а также памяти поколения Великой Отечественной войны являются важной составляющей деятельности СК России", – подчёркивается в заявлении ведомства.

Название спектакля в пресс-релизе Следственного комитета не указано, однако СМИ предполагают, что речь идёт о постановке "Первый хлеб" польского режиссёра Бениамина Коца по пьесе Рината Ташимова. Главную роль в постановке исполняет Лия Ахеджакова.

Ранее общественная организация "Офицеры России" обращалась с требованием проверить спектакль в Генпрокуратуру, а прокремлёвское движение SERB пыталось сорвать показ "Первого хлеба".

  • Закон об "оскорблении ветеранов" подписал в апреле этого года Владимир Путин. Согласно документу, за публичное оскорбление ветерана Великой Отечественной войны предусматривается уголовное наказание сроком до пяти лет лишения свободы. Президент ввёл и административную ответственность за это правонарушение. В том случае, если в действиях нарушителя не найдено состава уголовного преступления, его могут оштрафовать на сумму до 5 миллионов рублей.

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