Лицом к событию. Один в поле - воин?

Что может один политик или правозащитник сделать сейчас? Роль личности в современной истории обсуждают правозащитник Марина Литвинович и политик Владимир Кара-Мурза. Ведет передачу Михаил Соколов.
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