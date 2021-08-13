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Время Свободы: Ваша власть легитимна, господин Лукашенко?

Время Свободы: Ваша власть легитимна, господин Лукашенко?
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Время Свободы: Ваша власть легитимна, господин Лукашенко?

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Правительство России хочет перевести госслужащих исключительно на российские мессенджеры и сервисы электронной почты***МИД России не продлил визу журналистке Би-Би-Си, спросившей Лукашенко о легитимности его власти***В Беларуси фиксируется резкий рост цен на овощи***В США одобрен план Джо Байдена по модернизации инфраструктуры .

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