Время Свободы: Ваша власть легитимна, господин Лукашенко?

Правительство России хочет перевести госслужащих исключительно на российские мессенджеры и сервисы электронной почты***МИД России не продлил визу журналистке Би-Би-Си, спросившей Лукашенко о легитимности его власти***В Беларуси фиксируется резкий рост цен на овощи***В США одобрен план Джо Байдена по модернизации инфраструктуры .
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