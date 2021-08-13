Время Свободы: Ваша власть легитимна, господин Лукашенко?

Правительство России хочет перевести госслужащих исключительно на российские мессенджеры и сервисы электронной почты***МИД России не продлил визу журналистке Би-Би-Си, спросившей Лукашенко о легитимности его власти***В Беларуси фиксируется резкий рост цен на овощи***В США одобрен план Джо Байдена по модернизации инфраструктуры .