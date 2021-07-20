Дороги к свободе. Четвёртый пакет санкций: Лукашенко между Западом, Москвой и Киевом

Изменит ли ситуацию в Беларуси и вокруг неё санкционное давление Запада? Виталий Портников спрашивает аналитика Украинского института будущего Игоря Тышкевича и руководителя Центра политического анализа и прогноза, белорусского политолога Павла Усова.